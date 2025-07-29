Минэкономразвития отметило нерелевантность сверхконсервативных прогнозов об экономике России

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Международные финансовые институты не первый раз дают негативные оценки развития экономики России, в последние годы их сверхконсервативные прогнозы ни разу не реализовались, прокомментировали в Минэкономразвития новый прогноз Международного валютного фонда о росте российского ВВП в 2025 году.

"Международные финансовые институты не первый раз выступают с негативными прогнозами относительно развития российской экономики. За последние годы ни одна из таких сверхконсервативных оценок еще ни разу не соответствовала факту. В настоящее время мы разрабатываем свой прогноз, где будут учтены все факторы", - отметили в пресс-службе Минэкономразвития.

МВФ существенно понизил свой прогноз роста российской экономики в 2025 году - до 0,9% с 1,5% - после незначительного его повышения в апреле (на 0,1 п.п., с 1,4%). Оценка фонда таким образом находится ниже диапазона прогноза Банка России, который ожидает рост ВВП России в 2025 году на 1-2%, а также существенно ниже апрельского прогноза Минэкономразвития в базовом сценарии - 2,5%.

Прогноз МВФ по росту российской экономики на 2026 год немного улучшен - до 1% с 0,9%, что попадает в интервал прогноза ЦБ (0,5%-1,5%), но ниже оценки Минэкономразвития в 2,4%.

Рост российского ВВП в мае 2025 года, по оценке Минэкономразвития, составил 1,2% в годовом сравнении после повышения на 1,9% в апреле, на 1,1% в марте, 0,5% в феврале и 2,7% в январе. За январь-май 2025 года ВВП, по расчетам Минэкономразвития, прибавил 1,5% в годовом выражении.

Аналитики, опрошенные в начале июля "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2025 году на 1,4%, в 2026 году - на 1,7%.