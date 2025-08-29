Первая ракетка России Хачанов выбыл из US Open

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов уступил поляку Камилу Майчрзаку во втором круге турнира Большого шлема US Open.

Для выявления победителя потребовалось пять партий, в результате чего продолжительность матча составила свыше четырех с половиной часов. Майчрзак победил россиянина со счетом 2:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:5, 7:6 (10:5).

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Хачанов занимает девятое место – наивысшее среди россиян. Майчрзак – на 76-й строчке мирового рейтинге.

Матчи соревнования проходят на хардовом покрытии, а сам турнир входит в серию состязаний Большого шлема. Серия является самой престижной в теннисе и объединяет четыре турнира: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.