Тринадцать россиян вышли во второй круг US Open
Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Тринадцать российских теннисистов одержали победы в стартовом раунде турнира Большого шлема в Нью-Йорке.
Двое из них – Мирра Андреева и Анастасия Потапова – во втором круге сыграют друг с другом.
Составы пар с участием россиян
Мужчины
Андрей Рублев (№15 в мировом рейтинге) – Тристан Бойер (США, 113)
Роман Сафиуллин (94) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 27)
Карен Хачанов (9) – Камил Майчрзак (Польша, 76)
Выбыл в первом круге Даниил Медведев (13).
Женщины
Мирра Андреева (5) – Анастасия Потапова (53)
Екатерина Александрова (12) – Синьюй Ван (Китай, 34)
Людмила Самсонова (20) – Присцилла Хон (126)
Анастасия Калинская (29) – Юлия Путинцева (Казахстан, 55)
Анастасия Павлюченкова (45) – Виктория Азаренко (Белоруссия, 132)
Камилла Рахимова (65) – Дарья Касаткина (Австралия, 18)
Полина Кудерметова (67) – Арина Соболенко (Белоруссия, 1)
Анна Блинкова (80) – Джессика Пегула (США, 4)
Анастасия Захарова (90) - Лаура Зигемунд (Германия, 52)
Проиграли в первом круге Диана Шнайдер (17), Вероника Кудерметова (25), Оксана Селехментьева (163),