Тринадцать россиян вышли во второй круг US Open

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Тринадцать российских теннисистов одержали победы в стартовом раунде турнира Большого шлема в Нью-Йорке.

Двое из них – Мирра Андреева и Анастасия Потапова – во втором круге сыграют друг с другом.

Составы пар с участием россиян

Мужчины

Андрей Рублев (№15 в мировом рейтинге) – Тристан Бойер (США, 113)

Роман Сафиуллин (94) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 27)

Карен Хачанов (9) – Камил Майчрзак (Польша, 76)

Выбыл в первом круге Даниил Медведев (13).

Женщины

Мирра Андреева (5) – Анастасия Потапова (53)

Екатерина Александрова (12) – Синьюй Ван (Китай, 34)

Людмила Самсонова (20) – Присцилла Хон (126)

Анастасия Калинская (29) – Юлия Путинцева (Казахстан, 55)

Анастасия Павлюченкова (45) – Виктория Азаренко (Белоруссия, 132)

Камилла Рахимова (65) – Дарья Касаткина (Австралия, 18)

Полина Кудерметова (67) – Арина Соболенко (Белоруссия, 1)

Анна Блинкова (80) – Джессика Пегула (США, 4)

Анастасия Захарова (90) - Лаура Зигемунд (Германия, 52)

Проиграли в первом круге Диана Шнайдер (17), Вероника Кудерметова (25), Оксана Селехментьева (163),

