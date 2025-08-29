"Фенербахче" уволил Моуринью

Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Жозе Моуринью покинул пост главного тренера "Фенербахче", сообщает пресс-служба турецкого футбольного клуба.

"Мы хотели бы поблагодарить его за все усилия и пожелать успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.

Отставка 62-летнего Моуринью состоялась после того, как "Фенербахче" уступил португальской "Бенфике" в борьбе за путевку в основную стадию Лиги чемпионов. Теперь турецкая команда будет играть в Лиге Европы – втором по статусе клубном турнире Европы.

Португалец, завоевавший немало титулов во главе европейских клубов, возглавил "Фенербахче" летом 2024 года.