"Монако" Головина сыграет с "Манчестер Сити" и "Реалом" в основной стадии ЛЧ

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов, по ее итогам определились соперники каждого из участников.

Французский "Монако", игроком которого является полузащитник сборной России Александр Головин, на своем поле сыграет с английскими "Манчестер Сити" и "Тотенхэмом"", а также итальянским "Ювентусом" и турецким "Галатасараем". На выезде "Монако" встретится с испанским "Реалом", бельгийским "Брюгге", норвежским клубом "Буде-Глимт", кипрским "Пафосом".

Французский "Пари Сен-Жермен", одним из вратарей которого является россиянин Матвей Сафонов, у себя дома примет немецкую "Баварию", итальянскую "Аталанту", "Тоттенхэм" и английский "Ньюкасл". В гостях ПСЖ встретится с испанской "Барселоной", немецким "Байером", португальским "Спортингом" и испанским "Атлетиком".

"Буде-Глимт", за который выступает российский вратарь Никита Хайкин, помимо "Монако" сыграет дома с "Манчестер Сити", "Ювентусом" и "Тоттенхэмом". В гостях клуб встретится с немецкой "Боруссией" (Дортмунд), испанским "Атлетико", чешской "Славией" и "Галатасараем".

Казахстанский "Кайрат", цвета которого защищает российский защитник Егор Сорокин, сыграет на своем поле с "Реалом", "Брюгге", греческим "Олимпиакосом" и "Пафосом". Соперники на выезде: итальянский "Интер", английский "Арсенал", "Спортинг", датский "Копенгаген".

Начиная с прошлого сезона, турнир пройдет по обновленному формату, главная его особенность: команд объединит одна таблица, они не будут разделены на группы.

В соревновании примут участие 36 команд. Первые восемь из них напрямую выходят в 1/8 финала, еще 16 – в 1/16 финала, остальные выбывают из турнира.