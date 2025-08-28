Поиск

"Монако" Головина сыграет с "Манчестер Сити" и "Реалом" в основной стадии ЛЧ

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов, по ее итогам определились соперники каждого из участников.

Французский "Монако", игроком которого является полузащитник сборной России Александр Головин, на своем поле сыграет с английскими "Манчестер Сити" и "Тотенхэмом"", а также итальянским "Ювентусом" и турецким "Галатасараем". На выезде "Монако" встретится с испанским "Реалом", бельгийским "Брюгге", норвежским клубом "Буде-Глимт", кипрским "Пафосом".

СпортРоссиянин Сафонов выиграл Лигу чемпионов УЕФА в составе ПСЖЧитать подробнее

Французский "Пари Сен-Жермен", одним из вратарей которого является россиянин Матвей Сафонов, у себя дома примет немецкую "Баварию", итальянскую "Аталанту", "Тоттенхэм" и английский "Ньюкасл". В гостях ПСЖ встретится с испанской "Барселоной", немецким "Байером", португальским "Спортингом" и испанским "Атлетиком".

"Буде-Глимт", за который выступает российский вратарь Никита Хайкин, помимо "Монако" сыграет дома с "Манчестер Сити", "Ювентусом" и "Тоттенхэмом". В гостях клуб встретится с немецкой "Боруссией" (Дортмунд), испанским "Атлетико", чешской "Славией" и "Галатасараем".

Казахстанский "Кайрат", цвета которого защищает российский защитник Егор Сорокин, сыграет на своем поле с "Реалом", "Брюгге", греческим "Олимпиакосом" и "Пафосом". Соперники на выезде: итальянский "Интер", английский "Арсенал", "Спортинг", датский "Копенгаген".

Начиная с прошлого сезона, турнир пройдет по обновленному формату, главная его особенность: команд объединит одна таблица, они не будут разделены на группы.

В соревновании примут участие 36 команд. Первые восемь из них напрямую выходят в 1/8 финала, еще 16 – в 1/16 финала, остальные выбывают из турнира.

Александр Головин Егор Сорокин Никита Хайкин Матвей Сафонов футбол Лига чемпионов УЕФА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

IBU исключил участие российских биатлонистов в отборе на Олимпиаду

IBU исключил участие российских биатлонистов в отборе на Олимпиаду

Тринадцать россиян вышли во второй круг US Open

Боттас и Перес стали пилотами новой команды "Формулы-1" Cadillac

Мирра Андреева отдала сопернице один гейм на старте US Open

Андрей Рублев вышел во второй круг US Open

Андрей Рублев вышел во второй круг US Open

Ставший гражданином РФ Дуглас Сантос вызван в сборную Бразилии по футболу

Даниил Медведев проиграл в первом круге US Open

ЦСКА обыграл "Акрoн" в РПЛ и поднялся на второе место в таблице

"Краснодар" разгромил "Крылья Советов" и стал лидером РПЛ

Шарапову включили в Международный зал теннисной славы

Шарапову включили в Международный зал теннисной славы
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });