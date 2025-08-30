Поиск

Мирра Андреева проиграла 139-й ракетке мира в третьем круге US Open

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Первая ракетка России Мирра Андреева смогла выйти в четвертый круг теннисного турнира Большого шлема US Open-2025 в Нью-Йорке.

Во втором раунде соревнования она потерпела поражение от представительницы США Тейлор Таунсенд – 5:7, 6:2.

В мировом рейтинге Андреева занимает пятое место, Таунсенд – 139-е.

Матчи соревнования проходят на хардовом покрытии, а сам турнир входит в серию состязаний Большого шлема. Серия является самой престижной в теннисе и объединяет четыре турнира: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

US Open теннис Мирра Андреева
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Головин вошел в итоговый состав сборной России на матчи в сентябре

Четыре россиянина вышли в третий круг US Open

"Фенербахче" уволил Моуринью

"Фенербахче" уволил Моуринью

Первая ракетка России Хачанов выбыл из US Open

Рублев вышел в третий круг US Open

Рублев вышел в третий круг US Open

"Монако" Головина сыграет с "Манчестер Сити" и "Реалом" в основной стадии ЛЧ

IBU исключил участие российских биатлонистов в отборе на Олимпиаду

IBU исключил участие российских биатлонистов в отборе на Олимпиаду

Тринадцать россиян вышли во второй круг US Open

Боттас и Перес стали пилотами новой команды "Формулы-1" Cadillac

Мирра Андреева отдала сопернице один гейм на старте US Open

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });