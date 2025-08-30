Мирра Андреева проиграла 139-й ракетке мира в третьем круге US Open

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Первая ракетка России Мирра Андреева смогла выйти в четвертый круг теннисного турнира Большого шлема US Open-2025 в Нью-Йорке.

Во втором раунде соревнования она потерпела поражение от представительницы США Тейлор Таунсенд – 5:7, 6:2.

В мировом рейтинге Андреева занимает пятое место, Таунсенд – 139-е.

Матчи соревнования проходят на хардовом покрытии, а сам турнир входит в серию состязаний Большого шлема. Серия является самой престижной в теннисе и объединяет четыре турнира: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.