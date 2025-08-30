Боец Мусаев уверен, что Махачев сможет доминировать в полусреднем весе

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Экс-чемпион лиги Hardcore FC Тимур "Золотой" Мусаев поделился ожиданиями от предстоящего поединка между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Джеком Деллой Маддаленой.

"Эта попытка Ислама сменить весовую категорию - новая история. Он уже доказал, что является сильнейшим в легком весе, где вычистил почти весь дивизион, теперь идет за поясом полусреднего", - сказал Мусаев "Интерфаксу".

"Маддалена - серьезный соперник, у него отличный бокс, хорошее чувство дистанции, и он молод, голоден до побед. Но мы все знаем, что Ислам - не просто чемпион, он постоянно адаптируется под оппонента и умеет ломать соперников своим стилем. Как обычно, он будет нивелировать сильные стороны Джека. Уверен, что он готов показать всему миру, что наша школа может доминировать в двух дивизионах", - отметил Мусаев.

Махачев был чемпионом UFC в легком весе, но освободил пояс в связи с переходом в полусредний вес.

Поединок Махачева с Маддаленой должен пройти на турнире UFC 322 в США 15 ноября.