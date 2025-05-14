Махачев освободил титул чемпиона UFC в легком весе

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев освобождает пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Об этом в соцсетях сообщил глава UFCДана Уайт.

Решение связано с переходом россиянина в полусредний вес.

За ставший вакантным пояс борьбу поведут Илия Топурия (Грузия) и Чарльз Оливейра (Бразилия). Бой состоится 28 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе.

Махачев же, по словам Уайта, проведет титульный бой с австралийцем Джеком Маддаленой, который недавно стал чемпионом в полусреднем весе.

На счету 33-летнего Махачева в смешанных единоборствах 27 побед при одном поражении. Чемпионом UFC он стал в октябре 2022 года, победив Оливейру. После этого россиянин четырежды защитил титул.