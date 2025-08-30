Поиск

Боец Исламов считает, что Махачев победит Маддалену в UFC

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Экс-чемпион Hardcore FC Ибрагим Исламов по прозвищу Никархо высоко оценил шансы россиянина Ислама Махачева и над австралийцем Джеком Деллой Мадалленой в UFC.

"Всем сердцем верю в победу Махачева. Будет непросто, потому что это его дебют в новой весовой категории. Поэтому будет интересно понаблюдать за тем, как он будет смотреться в этом противостоянии. Но что-то мне подсказывает, что Ислам финиширует его в поздних раундах", - сказал Никархо "Интерфаксу".

Махачев был чемпионом UFC в легком весе, но освободил пояс в связи с переходом в полусредний вес.

Поединок Махачева с Маддаленой должен пройти на турнире UFC 322 в США 15 ноября.

Сам Никархо 6 сентября в Иркутске на турнире Prime FL проведет бой на голых кулаках против Кирилла Черняева по прозвищу Тольятти.

