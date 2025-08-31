Поиск

ЦСКА в большинстве сыграл вничью с "Краснодаром" в РПЛ

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА и "Краснодар" со счетом 1:1 завершили матч седьмого тура чемпионата России по футболу.

Игра состоялась в Москве.

На 36-й минуте Матвей Кисляк вывел ЦСКА вперед, на 44-й Джон Кордоба сравнял счет.

На 56-й минуте Кордоба получил красную карточку, в результате "Краснодар" оставшуюся часть матча провел в меньшинстве.

"Краснодар" набрал 16 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. Далее идут три команды, у которых по 15 баллов: ЦСКА, "Балтика" (Калининград) и "Локомотив" (Москва).

