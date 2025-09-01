Поиск

"Байер" уволил главного тренера тен Хага после трех официальных матчей

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Эрик тен Хаг покинул пост главного тренера "Байера", сообщается на сайте немецкого футбольного клуба.

Кадровое решение приняли акционеры "Байера".

55-летний нидерландец возглавил "Байер" летом этого года. Под руководством тен Хага команда провела три матча: выиграла матч 1/32 финала у "Гроссашпаха" (4:0), в первом туре Бундеслиги проиграла "Хоффенхайму" (1:2), во втором упустила победу над игравшим полчаса в меньшинстве "Вердером" (3:3).

Предыдущим местом работы тен Хага был английский "Манчестер Юнайтед", с котором он выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги.

Манчестер Юнайтед футбол Эрик тен Хаг Байер
