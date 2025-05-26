Эрик тен Хаг возглавил "Байер"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Эрик тен Хаг занял пост главного тренера "Байера", сообщается на сайте немецкого футбольного клуба.

55-летний нидерландский специалист подписал с клубом контракт сроком до 30 июня 2027 года. В должности главного тренера "Байера" он сменил испанца Хаби Алонсо, который, в свою очередь, в этом качестве будет работать в мадридском "Реале".

Предыдущим клубом тен Хага был английский "Манчестер Юнайтед", который он привел к триумфу в Кубке Англии и Кубке Английской лиги.

До этого он трижды привел "Аякс" к выигрышу чемпионата Нидерландов, два раза – Кубка Нидерландов, один раз – Суперкубка Нидерландов.