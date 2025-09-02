Российский хоккеист Прохоров подписал контракт с "Нью-Йорк Айлендерс"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - "Нью-Йорк Айдендерс" заключил контракт новичка с российским нападающим Даниилом Прохоровым, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги.

Срок действия соглашения - три года.

18-летний Прохоров был выбран "Айлендерс" во втором раунде драфта под общим 42-м номером.

В России Прохоров играл за петербургский молодежный клуб "Динамо". В 79 матчах за карьеру в НХЛ он набрал 43 (27+16 по системе "гол+пас") очка.