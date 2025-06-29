Клубы НХЛ выбрали 21 россиянина на драфте-2025

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - 21 российский игрок был выбран клубами Национальной хоккейной лиги на драфте в 2021 году.

Церемония прошла в Лос-Анджелесе.

В первом раунде, как сообщалось, "Коламбус" выбрал вратаря Петра Андреянова.

Во втором раунде были выбраны пять российских хоккеистов: вратарь Семен Фролов, нападающий Иван Рябкин (оба - "Каролина"), вратарь Алексей Медведев ("Ванкувер"), нападающие Александр Жаровский ("Монреаль"), Даниил Прохоров ("Нью-Йорк Айлендерс").

В третьем раунде клубы НХЛ остановили выбор на трех россиянах. Это защитники Курбан Лиъматов, Роман Баусов (оба – "Каролина") и Артем Гонар ("Нью-Йорк Рейнджерс").

Также затем были выбраны: вратари Иван Ткач-Ткаченко "(Юта"), Илья Канарский ("Чикаго"), Андрей Трофимов ("Оттава"), Егор Мидлак ("Флорида"); защитники Ильяс Магомедсултанов ("Сагн-Хосе"), Максим Агафонов ("Сиэтл"), Никита Тюрин ("Детройт"); нападающие Михаил Федоров ("Сент-Луис"), Дмитрий Исаев ("Оттава"), Кирилл Емельянов ("Бостон"), Роман Лутцев ("Тампа-Бэй"), Ян Матвейко ("Калгари").