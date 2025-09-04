Поиск

Семак счел неуместным ужесточение лимита на легионеров

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Лимит на легионеров не делает российский футбол сильнее, считает главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

"Думаю, никакие ограничения не способствуют развитию футбола. Было много информации, много говорилось о том, что лучшие моменты в современной истории, если берем последние 20-25 лет, связаны как раз с тем временем, когда лимит отсутствовал. Это в большей степени зависит от поколения талантливых и сильных игроков, которые формируют костяки клубов наших, костяк сборной России", - приводит слова Семака пресс-служба петербургского футбольного клуба.

Семак считает неудачным предыдущий опыт по ужесточению лимита.

"Мы уже это проходили, из-за этого мы становимся гораздо менее конкурентоспособны на европейских клубных турнирах", - отметил главный тренер "Зенита".

Вердикт экс-футболиста сборной России заключается в том, что лимит "не добавляет силы российскому футболу, безусловно".

Ранее глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев предлагает постепенно сокращать лимит на легионеров в РПЛ к 2028 году.

По его мнению, российский лимит на легионеров в футболе "чересчур мягкий". По словам Дегтярева, в министерстве считают, что лимит должен быть следующим: "пять иностранцев на поле, десять - в заявке".

В настоящий момент в матчах РПЛ команды могут выпускать на поле не более 8 легионеров, максимальное их число в заявке – 13.

