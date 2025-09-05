Соболенко и Анисимова сыграют в финале US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко Фото: AP/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Белоруска Арина Соболенко и представительница США Аманда Анисимова завоевали путевки в финал теннисного турнира Большого шлема USOpen-2025.

В полуфинале соревнования Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу – 4:6, 6:3, 6:4.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Соболенко занимает первое место, Пегула – четвертое.

Девятая ракетка мира Анисимова в 1/2 финала взяла верх над 24-й ракеткой японкой Наоми Осакой – 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3.

Финал пройдет в субботу.

Соболенко – действующая победительница соревнования.