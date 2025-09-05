Месси допустил, что не сыграет на ЧМ-2026

Фото: AP/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Футболист сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что еще не принял решения об участии в чемпионате мира 2026 года.

"Учитывая мой возраст, логичнее всего, что я не смогу там участвовать", - приводит слова 38-летнего Месси ESPN.

"Я стараюсь быть честным с самим собой. Когда я чувствую себя хорошо, мне это нравится, но, когда нет, честно говоря, я не получаю удовольствия, поэтому предпочитаю не приезжать. Посмотрим. Я еще не принял решения насчет чемпионата мира", - добавил он.

"Я закончу сезон, потом проведу предсезонку, и останется еще полгода. Посмотрим, как я буду себя чувствовать. Надеюсь, у меня получится хорошая предсезонка в 2026 году, и я хорошо завершу этот сезон MLS, а потом приму решение", - сказал Месси

Месси, лучший бомбардир и игрок сборной Аргентины в истории, дебютировал на чемпионате мира в 2006 году в возрасте 18 лет. В 2022 году он выиграл в ее составе ЧМ-2022.