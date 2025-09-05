Поиск

Месси допустил, что не сыграет на ЧМ-2026

Месси допустил, что не сыграет на ЧМ-2026
Фото: AP/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Футболист сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что еще не принял решения об участии в чемпионате мира 2026 года.

"Учитывая мой возраст, логичнее всего, что я не смогу там участвовать", - приводит слова 38-летнего Месси ESPN.

"Я стараюсь быть честным с самим собой. Когда я чувствую себя хорошо, мне это нравится, но, когда нет, честно говоря, я не получаю удовольствия, поэтому предпочитаю не приезжать. Посмотрим. Я еще не принял решения насчет чемпионата мира", - добавил он.

"Я закончу сезон, потом проведу предсезонку, и останется еще полгода. Посмотрим, как я буду себя чувствовать. Надеюсь, у меня получится хорошая предсезонка в 2026 году, и я хорошо завершу этот сезон MLS, а потом приму решение", - сказал Месси

Месси, лучший бомбардир и игрок сборной Аргентины в истории, дебютировал на чемпионате мира в 2006 году в возрасте 18 лет. В 2022 году он выиграл в ее составе ЧМ-2022.

Лионель Месси ЧМ-2022
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Соболенко и Анисимова сыграют в финале US Open

Соболенко и Анисимова сыграют в финале US Open

Сборные России и Иордании сыграли вничью в товарищеском матче

Семак счел неуместным ужесточение лимита на легионеров

Восточный экономический форум - 2025

Дегтярев предложил плавно сокращать лимит на легионеров в РПЛ к 2028 году

Дегтярев предложил плавно сокращать лимит на легионеров в РПЛ к 2028 году

Определились все полуфиналисты US Open-2025

Глава УЕФА выступил против отстранения россиян

Соболенко и Пегула стали полуфиналистками US Open

Джокович и Алькарас вышли в полуфинал US Open

Джокович и Алькарас вышли в полуфинал US Open

Доннарумма перешел из ПСЖ в "Манчестер Сити"

Доннарумма перешел из ПСЖ в "Манчестер Сити"

Определились все четвертьфиналисты US Open

Определились все четвертьфиналисты US Open
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });