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Месси дисквалифицирован на один матч MLS за отказ от участия в Матче звезд

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси и защитник Жорди Альба дисквалифицированы на один матч чемпионата североамериканской лиги MLS.

Как сообщает пресс-служба организации, наказание футболистам вынесено за отказ от участия в Матче звезд MLS.

Комиссар лиги Дон Гарбер заявил, что с пониманием относится к позиции Месси, однако пришлось принять "очень сложное решение" в связи с политикой в отношении участия игроков в Матче звезд.

Следующий матч "Интер Майами" проведет в ночь на 27 июля против лидирующего в чемпионате "Цинциннати". "Интер Майами" в настоящий момент занимает пятое место в турнирной таблице.

Лионель Месси футбол Дон Гарбер Интер Майами Жорди Альба
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