Боксер Никита Зонь в Екатеринбурге победил Олега Мисюру

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Россиянин Никита Зонь в главном поединке очередного турнира RCC Boxing Promotions одержал победу над соотечественником Олегом Мисюрой.

Бой завершился техническим нокаутом: Мисюра отказался от продолжения боя после пятого раунда.

"Если честно, рассчитывал, что бой пройдёт полегче, потому что во время стартовых раундов был просто ад. Но главное - всё хорошо. Рад победе. На мой взгляд, соперник начал уставать, плюс сказалась моя работа", - сказал Зонь, слова которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.

"Оказывается, у меня есть "держак" - я держу удары. Возможно, это немного и надломило соперника. Хочется как можно скорее провести следующий бой, и чтобы соперник был посерьёзнее. Хочется оппонента из топ-15 рейтингов. Думаю, над этим работают промоутеры", - добавил Зонь.

В последний раз обладатель пояса WBA Asia во втором среднем весе Зонь выходил на ринг в апреле, когда уже в первом раунде техническим нокаутом победил Эрика Катомпу из Доминиканской Республики. Ранее владевший поясом чемпиона России по профессионалам Мисюра свои последние три боя провёл в Дубае.

В со-главном событии россиянин Иван Козловский по итогам 8-раундовог боя в первом полусреднем весе единогласным решением судей победил белоруса Евгения Долголевца, который потерпел своё первое поражение в карьере. Российский тяжеловес Абубакар-Салах Муцелханов техническим нокаутом в шестом раунде победил Имана Рамезанпура из Ирана.