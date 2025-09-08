Алькарас стал первой ракеткой мира после триумфа на US Open

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Испанец Карлос Алькарас поднялся со второго на первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

С первой на вторую строчку опустился итальянец Янник Синнер.

Рокировка на вершине рейтинга произошла после турнира Большого шлема US Open-2025, в финале которого Алькарас обыграл Синнера.

Третье место сохранил за собой немец Александр Зверев.

Серб Новак Джокович поднялся на три строчки и теперь занимает четвертое место. На пятое место с четвертого опустился американец Тэйлор Фриц. Его соотечественник Бен Шелтон продолжает располагаться на шестой ступени.

Представитель Великобритании Джек Дрейпер опустился с пятого на седьмое место. Австралиец Алекс де Минор удерживает восьмое.

Итальянец Лоренцо Музетти поднялся с десятого на девятое место, в обратном направлении проследовал россиянин Карен Хачанов.

Андрей Рублев улучшил свои позиции на одну ступень и теперь занимает 14-е место, экс-первая ракетка мира и России Даниил Медведев опустился на пять строчек: он – на 18-м месте.