Мирра Андреева сохранила за собой пятое место в рейтинге WTA

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Россиянка Мирра Андреева занимает пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

Таким образом, позиции Андреевой после US Open, где она дошла до третьего круга, не изменились.

Продолжает лидировать в мировом рейтинге победительница US Open белоруска Арина Соболенко. Места в топ-3 сохранили Ига Швентек (Польша) и Коко Гауф (США), занимающие вторую и третью ступень соответственно.

Финалистка US Open-2025 Аманда Анисимова поднялась на пять строчек и сейчас располагается на четвертом месте. Шестое и седьмое занимают ее соотечественницу Мэдисон Киз и (опустилась на три ступени) Джессика Пегула.

Итальянка Жасмин Паолини по-прежнему на восьмой позиции. Чжэн Циньвэнь (Китай) опустилась с седьмого на девятое место. Замыкает топ-10, как и в прошлый раз, выступающая за Казахстан Елена Рыбакина.

В первой двадцатке рейтинга присутствуют еще две россиянки: Екатерина Александрова поднялась с 12-го на 11-е место, Диана Шнайдер опустилась с 17-го на 19-е.