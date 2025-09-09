Поиск

"Ноттингем Форест" уволил главного тренера

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Нуну Эшпириту Санту покинул пост главного тренера "Ноттингема Форест", сообщается на сайте английского футбольного клуба.

"Клуб выражает благодарность Нуну за его вклад в очень успешную эпоху на "Сити Граунд", в особенности за его роль в сезоне 2024/25, который навсегда останется в истории клуба с теплотой в памяти", - говорится в сообщении.

51-летний португалец возглавил "Ноттингем" в декабре 2023 года.

В чемпионате Англии-2024/25 команда финишировала на седьмом месте, благодаря чему завоевала путевку в Лигу Европы.

футбол Ноттингем Форест Нуну Эшпириту Санту
