Экс-тренер "Спартака" сменил Моуринью в "Фенербахче"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Доменико Тедеско занял пост главного тренера "Фенербахче", сообщает пресс-служба турецкого футбольного клуба.

Контракт с 39-летним итальяно-немецким специалистом заключен на два года.

В этой должности Тедеско сменил недавно уволенного португальца Жозе Моуринью.

Предыдущим местом работы Тедеско была сборная Бельгии, с которой он работал с 2023 по 2025 год. С 2019 по 2021 год Тедеско был главным тренером московского "Спартака", который под его руководством стал серебряным призером чемпионата России.

Спартак Фенербахче футбол Жозе Моуринью Доменико Тедеско
Ганский футболист Джику перешел из "Фенербахче" в "Спартак"

Алькарас стал первой ракеткой мира после триумфа на US Open

Алькарас победил Синнера в финале US Open-2025

Ферстаппен выиграл Гран-При Италии

Арина Соболенко вновь выиграла US Open

Синнер стал вторым финалистом US Open-2025

Алькарас победил Джоковича в полуфинале US Open

