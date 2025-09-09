Экс-тренер "Спартака" сменил Моуринью в "Фенербахче"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Доменико Тедеско занял пост главного тренера "Фенербахче", сообщает пресс-служба турецкого футбольного клуба.

Контракт с 39-летним итальяно-немецким специалистом заключен на два года.

В этой должности Тедеско сменил недавно уволенного португальца Жозе Моуринью.

Предыдущим местом работы Тедеско была сборная Бельгии, с которой он работал с 2023 по 2025 год. С 2019 по 2021 год Тедеско был главным тренером московского "Спартака", который под его руководством стал серебряным призером чемпионата России.