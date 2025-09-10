Чемпион ОИ Коваленко уверен в прогрессе СКА в этом сезоне

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Неудачи петербургского СКА на старте сезона в Континентальной хоккейной лиге – временное явление, считает чемпион Олимпиады-1992 Андрей Коваленко.

"Хорошая лошадь никогда с галопа не начинает - есть такая пословица. Лучше сейчас проиграть начало чемпионата, а весной показать всю свою мощь. Команда обновилась, тренерский штаб тоже, коллектив пытается найти пути взаимодействия. Игорь Николаевич – специалист высокого уровня и, уверен, команда покажет еще свой класс", - сказал Коваленко "Интерфаксу".

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 СКА провел два матча (оба – в гостях): уступила китайскому клубу "Шанхай Дрэгонс" (4:7) и в овертайме проиграла нижегородскому "Торпедо" (2:3).

Следующий матч подопечные Игоря Ларионова, возглавившего СКА летом этого года, проведут в Санкт-Петербурге 11 сентября против челябинского "Трактора".