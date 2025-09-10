На Федора Смолова завели уголовное дело за драку в "Кофемании"

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Столичные правоохранители возбудили уголовное дело после драки в кафе с двумя пострадавшими с участием бывшего нападающего ФК "Краснодар" Федора Смолова, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"Уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью возбуждено по итогам результатов медицинской экспертизы", - сказал собеседник агентства.

Как сообщали в СМИ, в конце мая этого года Смолов избил двух посетителей "Кофемании" в центре Москвы после словесной перепалки. Пострадавшие обратились в полицию.

Ранее осенью 2018 года в этом же филиале "Кофемании" футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев избили чиновника Минпромторга Дениса Пака, за что впоследствии были приговорены к реальным срокам.

Футболист Смолов входит в топ-10 лучших бомбардиров в истории сборной России и чемпионатов России. С 16 лет он выступал за московское "Динамо".

Летом 2024 года футболист перешел в ФК "Краснодар" в статусе свободного агента и в его составе стал чемпионом России. С 1 сентября 2025 года Смолов находится без клуба.