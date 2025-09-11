Поиск

"Вашингтон" вернул бумажные билеты в честь Овечкина

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - "Вашингтон" возвращается к практике выпуска бумажных билетов на матчи Национальной хоккейной лиги.

Как сообщает RMNB, она будет распространяться на сезон-2025/26.

Акция по продаже памятных билетов, которые для болельщиков станут сувенирными, посвящена российскому нападающему Александру Овечкину. Для него это будет 21-й сезон в НХЛ и, вероятно, последним. Контракт "Вашингтона" с 40-летним россиянином истекает летом 2026 года.

На билетах будет изображен сам Овечкин и некоторые из его звездных партнеров по команде. При этом на билетах к матчу "Вашингтон" - "Питтсбург", который пройдет 12 апреля 2026 года, будет изображен игрок "Пингвинз" Сидни Кросби. Они будут символизировать последнее (вероятно) противостояние этих легенд в регулярных чемпионатах лиги.

Памятные билеты будут распространяться не для всех, а только для членов программы болельщиков "Вашингтона".

Между тем, сам Овечкин официально не анонсировал, что стартующий в октябре сезон будет для него последним в карьере в НХЛ. Самый результативный игрок в истории НХЛ (897 голов в регулярных чемпионатах) пообещал подумать о своем будущем по завершении сезона

хоккей НХЛ Вашингтон Александр Овечкин
