Футболиста "Краснодара" Кордобу дисквалифицировали на две игры

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отстранил нападающего "Краснодара" Джона Кордобу на два матча за агрессивное поведение во время матча РПЛ против московского ЦСКА.

"Дисквалифицировать футболиста ФК "Краснодар" г. Краснодар Джона Кордобу на 2 матча РПЛ, 1 из которых считать реальным исполнением спортивной санкции, а 1 матч – условным исполнением спортивной санкции", - говорится в сообщении на сайте РФС.

Колумбийскому форварду также установили испытательный срок на три месяца.

Кордоба за свой фол был удален на 56-й минуте матча ЦСКА – "Краснодар" 31 августа. Матч завершился со счетом 1:1.