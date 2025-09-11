Поиск

СКА одержал первую победу в сезоне в КХЛ

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА со счетом 5:2 одолели челябинский "Трактор" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Голы в его составе провели Матвей Короткий (14-я минута), Марат Хайруллин (24), Матвей Поляков (28), Бреннан Менелл (47), Сергей Плотников (58, в пустые ворота).

Авторы голов в составе "Трактора": Пьеррик Дюбе (28), Александр Кадейкин (38).

Для СКА это третья игра в чемпионате и первая победа. Набрав 3 очка, команда занимает шестое место в Западной конференции.

"Трактор" набрал 4 очка в четырех матчах и лидирует в Восточной конференции.

СКА Трактор КХЛ хоккей
