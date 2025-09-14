Чемпион России Сергеев назвал Кроуфорда одним из сильнейших боксеров в истории

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Чемпион России-2023, финалист чемпионата России-2025, победитель Игр БРИКС-2024, российский боксер Сергей Сергеев считает, что победа Теренса Кроуфорда в поединке против Сауля Альвареса станет поводом считать американца лучшим боксером в истории.

"Кроуфорд в этом бою сделал так, что сильные стороны Канело были просто-напросто незаметны. Чувство дистанции, скорость, тайминг - все у Теренса было на другом уровне. Немногие в него верили, но он показал, что в боксе соревнуются не габариты. Думаю, что после такой победы Теренс займет первую строчку в рейтинге вне зависимости от весовых категорий, это будет справедливо", - сказал Сергеев "Интерфаксу".

"Такая победа сделает Кроуфорда предметом для обсуждения в контексте лучшего боксера в истории. Это достаточно сложно, но можно сказать точно, что этот парень уж точно входит в число сильнейших боксеров за все время", - отметил Сергеев.

Бой прошел в Лас-Вегасе, по его итогам Кроуфорду присудили победу единогласным решением судей.

37-летний Кроуфорд одержал 42-ю победу в карьере. Он удерживает статус непобежденного боксера. На счету американца 31 победа нокаутом.

35-летний Альварес потерпел третье поражение при 63 победах (39 – нокаутом) и двух ничьих.