Поиск

Чемпион России Сергеев назвал Кроуфорда одним из сильнейших боксеров в истории

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Чемпион России-2023, финалист чемпионата России-2025, победитель Игр БРИКС-2024, российский боксер Сергей Сергеев считает, что победа Теренса Кроуфорда в поединке против Сауля Альвареса станет поводом считать американца лучшим боксером в истории.

СпортКроуфорд победил Альвареса и стал абсолютным чемпионом мираКроуфорд победил Альвареса и стал абсолютным чемпионом мираЧитать подробнее

"Кроуфорд в этом бою сделал так, что сильные стороны Канело были просто-напросто незаметны. Чувство дистанции, скорость, тайминг - все у Теренса было на другом уровне. Немногие в него верили, но он показал, что в боксе соревнуются не габариты. Думаю, что после такой победы Теренс займет первую строчку в рейтинге вне зависимости от весовых категорий, это будет справедливо", - сказал Сергеев "Интерфаксу".

"Такая победа сделает Кроуфорда предметом для обсуждения в контексте лучшего боксера в истории. Это достаточно сложно, но можно сказать точно, что этот парень уж точно входит в число сильнейших боксеров за все время", - отметил Сергеев.

Бой прошел в Лас-Вегасе, по его итогам Кроуфорду присудили победу единогласным решением судей.

37-летний Кроуфорд одержал 42-ю победу в карьере. Он удерживает статус непобежденного боксера. На счету американца 31 победа нокаутом.

35-летний Альварес потерпел третье поражение при 63 победах (39 – нокаутом) и двух ничьих.

бокс Сергей Сергеев Теренс Кроуфорд Сауль Альварес
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кроуфорд победил Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира

Кроуфорд победил Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира

"Краснодар" обыграл "Акрон" и вновь стал лидером РПЛ

"Краснодар" обыграл "Акрон" и вновь стал лидером РПЛ

"Динамо" и Спартак" сыграли вничью в матче РПЛ

ЦСКА продлил контракт с защитником Игорем Дивеевым

ЦСКА продлил контракт с защитником Игорем Дивеевым

Прилетевших в Загреб на ЧМ российских борцов шесть часов удерживали в аэропорту

Дегтярев допустил увольнение Карпина из сборной

КХЛ выплатит клубам рекордные 2 млрд рублей по итогам сезона

КХЛ выплатит клубам рекордные 2 млрд рублей по итогам сезона

Дегтярев заявил, что Минспорт вводить потолок зарплат для футболистов не будет

Дегтярев заявил, что Минспорт вводить потолок зарплат для футболистов не будет

Суд разрешил бойцу Ивану Емельяненко выйти на свободу по УДО

Суд разрешил бойцу Ивану Емельяненко выйти на свободу по УДО

На Федора Смолова завели уголовное дело за драку в "Кофемании"

На Федора Смолова завели уголовное дело за драку в "Кофемании"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });