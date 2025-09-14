Кроуфорд победил Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира
Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Американский боксер Теренс Кроуфорд победил мексиканца Сауля Альвареса в поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.
Бой прошел в Лас-Вегасе, по его итогам победу Кроуфорду присудили единогласным решением судей.
Кроуфорд – первый в истории абсолютный чемпион мира в трех весовых категориях.
37-летний Кроуфорд одержал 42-ю победу в карьере. Он удерживает статус непобежденного боксера. На счету американца 31 победа нокаутом.
35-летний Альварес потерпел третье поражение при 63 победах (39 – нокаутом) и двух ничьей.