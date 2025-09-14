Поиск

Кроуфорд победил Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира

Теренс Кроуфорд
Фото: Ed Mulholland/TKO Worldwide LLC via Getty Images

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Американский боксер Теренс Кроуфорд победил мексиканца Сауля Альвареса в поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Бой прошел в Лас-Вегасе, по его итогам победу Кроуфорду присудили единогласным решением судей.

Кроуфорд – первый в истории абсолютный чемпион мира в трех весовых категориях.

37-летний Кроуфорд одержал 42-ю победу в карьере. Он удерживает статус непобежденного боксера. На счету американца 31 победа нокаутом.

35-летний Альварес потерпел третье поражение при 63 победах (39 – нокаутом) и двух ничьей.

