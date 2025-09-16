Поиск

Войцеховский счел, что Кроуфорд заслужил статус величайшего боксера

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Входящий в топ-10 рейтинга IBF в полутяжелом весе, боксер RCC Boxing Promotions Василий Войцеховский ожидал досрочной победы американца Теренса Кроуфорда над мексиканцем Саулем Альваресом.

"Честно сказать, я вообще ждал победу Кроуфорда нокаутом. Эта победа однозначно ставит Теренса в ряд величайших боксеров. Я считаю, что боксер - это совокупность качеств, не только техники и физики, но и личности. Пакьяо, Али, Фрейзер – они великие. И цепочка великих довольно большая, добавлять можно разных людей, кто кому нравится. Поэтому причисляю Теренса к этому разряду, потому что мне нравится Кроуфорд", - сказал Войцеховский "Интерфаксу".

"В любом случае, этот бой - успех. Имена Канело и Кроуфорда привлекли огромное внимание, организаторы, я слышал, на одних только билетах заработали почти 50 миллионов долларов США", - отметил он.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе прошел в Лас-Вегасе, по его итогам Кроуфорду присудили победу единогласным решением судей.

37-летний Кроуфорд одержал 42-ю победу в карьере. Он удерживает статус непобежденного боксера. На счету американца 31 победа нокаутом. Теперь он первый в истории абсолютный чемпион мира в трех весовых категориях.

35-летний Альварес потерпел третье поражение при 63 победах (39 – нокаутом) и двух ничьих.

