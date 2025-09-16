Поиск

Уступавший в три шайбы "Спартак" победил ЦСКА в КХЛ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - "Спартак" обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Результат встречи, прошедшей на льду ЦСКА, - 6:5 (1:1, 3:4, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу "Спартака". Победитель определился в серии буллитов.

По ходу встречи "Спартак" уступал в три шайбы.

В составе "Спартака" голы провели Даниил Орлов (3-я минута), Никита Коростелев (28, 37), Джоуи Кин (39, 58).

Авторы голов в составе ЦСКА: Денис Гурьянов (6), Даниэль Спронг (22, 27, 33), Павел Карнаухов (27).

Перед матчем стало известно, что в организме нападающего "Спартака" Ивана Морозова найдены следы запрещенного вещества, 25-летний спортсмен отстранен от тренировок и матчей команды.

После победы в дерби "Спартак" набрал 5 очков и занимает восьмое место в Западной конференции КХЛ. ЦСКА – на втором месте в этой же конференции, 7 баллов.

Спартак ЦСКА КХЛ хоккей
