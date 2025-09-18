Поиск

Главный тренер ХК "Лада" покинул свой пост

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - "Лада" расторгла контракт с главным тренером команды Павлом Зубовым, сообщается на сайте тольяттинского хоккейного клуба.

Решение было принято по соглашению сторон. "Мы благодарим Павла Владимировича за работу и желаем успешного продолжения тренерской карьеры", - говорится в сообщении.

В мае прошлого года 52-летний Зубов вошел в тренерский штаб "Лады", в ноябре стал и.о. главного тренера, в феврале нынешнего года – главным тренером.

В сезоне-2025/26 "Лада" занимает последнее, 11-е место в Западной конференции КХЛ, набрав в четырех матчах 2 очка. В четверг команда сыграет с лидером конференции нижегородским "Торпедо".

Лада Павел Зубов КХЛ хоккей
