"Трактор" обыграл "Автомобилист" в матче КХЛ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Челябинский "Трактор" со счетом 2:0 взял верх над екатеринбургским "Автомобилистом в уральском дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Игра прошла в Екатеринбурге.

На 43-й минуте гол в меньшинстве провел Андрей Никонов, на 60-й в пустые ворота – Егор Коршков (до этого ассистировавший Никонову). Для обоих игроков это первые голы в составе "Трактора" в КХЛ.

Команды представляют Восточную конференцию КХЛ. "Трактор" набрал 8 очков в шести матчах и занимает второе место. "Автомобилист" - на пятом месте: 6 баллов в пяти встречах.

В следующем матче "Трактор" дома сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком". Игра состоится 19 сентября и станет первой домашней для челябинцев в сезоне.

"Автомобилист" в этот же день на своем льду сыграет с московским "Спартаком".

