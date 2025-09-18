Поиск

Моуринью возглавил "Бенфику"

Фото: Huseyin Yavuz/ dia images via Getty Imagez

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Жозе Моуринью стал главным тренером "Бенфики", сообщает пресс-служба португальского футбольного клуба.

Контракт с ним будет действовать до конца следующего сезона.

В этой должности Моуринью сменил Бруну Лаже, отправленного в отставку на этой неделе после сенсационного поражения "Бенфики" от азербайджанского "Карабаха" на старте основного этапа Лиги чемпионов.

Предыдущим клубом 62-летнего португальца был турецкий "Фенербахче", который он не смог вывести в основную стадию ЛЧ (за что и был уволен).

Ранее в своей карьере Моуринью завоевал немало титулов во главе европейских клубов.

