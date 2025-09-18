Поиск

"Локомотив" обыграл ЦСКА в КХЛ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский "Локомотив" со счетом 5:1 взял верх над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Игра прошла в Москве.

В составе "Локомотива" голы провели Георгий Иванов (7-я минута), Рушан Рафиков (23), Егор Сурин (34), Александр Елесин (37), Артур Каюмов (47).

Автор гола в составе ЦСКА: Денис Гурьянов (13).

"Локомотив" набрал 9 очков и занимает второе место в Западной конференции КХЛ. ЦСКА – на третьей строчке, 7 баллов. Во главе таблицы на западе – нижегородское "Торпедо" (12).

КХЛ Локомотив ЦСКА Торпедо хоккей
