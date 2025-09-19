Поиск

Главный тренер "Спартака" Станкович отстранен на месяц от турниров РФС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на месяц дисквалифицировал главного тренера "Спартака" от всех турниров под эгидой союза, сообщает "Матч ТВ".

Такой вердикт вынес комитет, рассмотрев поведение серба во время матча РПЛ "Динамо" - "Спартак". В конце первого тайма Станкович в резкой форме высказал претензии главному тренеру матча Егору Егорову. В ответ рефери удалил Станковича.

По словам главы КДК Артура Григорьянца, бригада арбитров идентифицировала в тираде Станковича матерное слово на сербском языке.

"Станкович сказал, что слова судей — ложь, он никого не оскорблял. И извинился перед комитетом за свое поведение", - отметил Григорьянц и напомнил, что наставник "Спартака" весной этого года уже был удален за оскорбление судей.

"С учетом всех обстоятельств Станкович дисквалифицирован на 1 месяц во всех соревнованиях под эгидой РФС", - констатировал Григорьянц.

Таким образом, "Спартак" сыграет без Станковича на тренерском посту в матчах РПЛ против "Крыльев Советов", "Пари НН", ЦСКА и "Ростова" и в игре Кубка России против "Пари НН".

Матч "Динамо" - "Спартак" прошел 13 сентября и завершился со счетом 2:2.

