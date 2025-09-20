Российский фигурист Гуменник выиграл короткую программу в отборе на ОИ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Россиянин Петр Гуменник лидирует после короткой программы в мужском одиночном катании на отборочном турнире на Олимпиаду-2026.

За короткий прокат он получил 93,80 балла.

Второе место занимает мексиканец Донован Каррильо (84,97), третье – француз Франсуа Пито (81,24).

Здесь разыгрывают пять олимпийских квот. Столько же – в женском одиночном катании, где короткую программу, как сообщалось, выиграла россиянка Аделия Петросян. С произвольным прокатом она выступит в субботу, Гуменник – в воскресенье.

Петросян и Гуменник участвуют в отборе под нейтральным флагом. Другие россияне на квалификационный турнир не заявлены.