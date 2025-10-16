Поиск

Экс-спортдиректор ЦСКА стал замгендиректора "Спартака"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Андрей Мовсесьян занял пост заместителя генерального директора "Спартака" по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола, сообщает пресс-служба московского клуба.

"Рад присоединиться к великому клубу "Спартак", который является для меня родным. Рассчитываю, что опыт, накопленный в других местах работы, пригодится красно-белым и сделает команду сильнее", - сказал 49-летний Мовсесьян.

За его плечами опыт работы в московском ЦСКА, где Мовсесьян провел 12 лет в качестве селекционера и стал спортивным директором.

Сам Мовсесьян – воспитанник "Спартака", провел более ста матчей за дубль, затем играл, в частности, за ЦСКА, "Сатурн", "Терек". Выступал за молодежную сборную России, а затем — за национальную команду Армении.

