Поиск

Сергей Некрасов сменил Олега Малышева на посту гендиректора "Спартака"

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Олег Малышев завершил деятельность генерального директора "Спартака", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Однако 48-летний Малышев продолжит работу в совете директоров "Спартака" и будет советником нового генерального директора.

СпортЦСКА обыграл "Спартак" в матче 11-го тура РПЛЦСКА обыграл "Спартак" в матче 11-го тура РПЛЧитать подробнее

"Изменения связаны с семейными обстоятельствами", - говорится в сообщении.

Пост гендиректора московского клуба Малышев занял летом 2023 года.

Новым гендиректором "Спартака" стал Сергей Некрасов.

"Сергей Некрасов — опытный российский управленец, выпускник МГУ им. М. В. Ломоносова и Лондонской школы бизнеса. С начала 1990-х годов занимал руководящие посты в российских и международных банках и крупных компаниях", - говорится в сообщении.

С 2001 года Некрасов 10 лет возглавлял управление финансовых институтов и рынков капитала Компании "ЛУКОЙЛ". С 2011 года был первым вице-президентом "Газпромбанка" и работал в руководстве дочерних банков группы в Европе.

После поражения от ЦСКА 5 октября (2:3) "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В 11 матчах команда набрала 18 очков.

футбол ЦСКА РПЛ Спартак Сергей Некрасов Олег Малышев ЛУКОЙЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Севилья" разгромила "Барселону" в чемпионате Испании по футболу

ЦСКА обыграл "Спартак" в матче 11-го тура РПЛ

ЦСКА обыграл "Спартак" в матче 11-го тура РПЛ

"Ахмат" призвал наказать футболиста "Краснодара" Сперцяна за расизм

"Ахмат" призвал наказать футболиста "Краснодара" Сперцяна за расизм

Анкалаев нокаутом проиграл Перейре и лишился пояса UFC

Анкалаев нокаутом проиграл Перейре и лишился пояса UFC

"Локомотив" победил "Динамо" в матче РПЛ с 8 голами

"Локомотив" победил "Динамо" в матче РПЛ с 8 голами

"Краснодар" обыграл "Ахмат" и возглавил таблицу РПЛ

"Краснодар" обыграл "Ахмат" и возглавил таблицу РПЛ

"Зенит" и "Акрон" сыграли вничью в матче РПЛ

Андрей Рублев проиграл 173-й ракетке мира на Masters в Шанхае

Усман Нурмагомедов победил Пола Хьюза и защитил титул PFL

"Спартак" победил СКА в КХЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });