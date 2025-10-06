Сергей Некрасов сменил Олега Малышева на посту гендиректора "Спартака"

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Олег Малышев завершил деятельность генерального директора "Спартака", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Однако 48-летний Малышев продолжит работу в совете директоров "Спартака" и будет советником нового генерального директора.

"Изменения связаны с семейными обстоятельствами", - говорится в сообщении.

Пост гендиректора московского клуба Малышев занял летом 2023 года.

Новым гендиректором "Спартака" стал Сергей Некрасов.

"Сергей Некрасов — опытный российский управленец, выпускник МГУ им. М. В. Ломоносова и Лондонской школы бизнеса. С начала 1990-х годов занимал руководящие посты в российских и международных банках и крупных компаниях", - говорится в сообщении.

С 2001 года Некрасов 10 лет возглавлял управление финансовых институтов и рынков капитала Компании "ЛУКОЙЛ". С 2011 года был первым вице-президентом "Газпромбанка" и работал в руководстве дочерних банков группы в Европе.

После поражения от ЦСКА 5 октября (2:3) "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В 11 матчах команда набрала 18 очков.