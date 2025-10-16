Гендиректор IBA.PRO анонсировал бой Гассиева с Пулевым

Мурат Гассиев Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Российский боксер Мурат Гассиев в декабре встретится с регулярным чемпионом WBA болгарином Кубратом Пулевым, заявил генеральный директор IBA.PRO промоутер Ал Сиеста.

"У Мурата Гассиева на 12 декабря в Дубае на турнире IBA.PRO 13 запланирован бой с регулярным чемпионом WBA Кубратом Пулевым. Это будет мощно и запомнится", - приводит слова Ала Сиесты "Матч ТВ".

С 2020 года Гассиев выступает в тяжелом весе. На профессиональном ринге 31-летний российский спортсмен одержал 32 победы (25 – нокаутом) и потерпел два поражения. До перехода в эту весовую категорию Гассиев владел титулами WBA и IBF в первом тяжелом весе. Свой последний бой он провел в конце августа в США, где победил американца Джереми Милтона.

На счету 44-летнего Пулева 32 победы (14 – нокаутом), три поражения. Последний к настоящему моменту бой он провел в декабре 2024 года: победив немца Мануэля Чарра, он защитил титул.