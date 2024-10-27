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Боксер Курбанов уверен, что Гассиеву по плечу соперники любого уровня

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Бывший претендент на пояс WBA в первом среднем весе, боксер RCC Boxing Promotions Магомед Курбанов считает, что Мурат Гассиев, победивший датчанина Кема Юнгквиста, может вернуться на вершину бокса.

СпортМурат Гассиев нокаутировал непобежденного Кема ЮнгквистаЧитать подробнее

"Это было мощное возвращение Гассиева! Думаю, Мурат может вернуться на вершину, потому что он там был и дрался с лучшими. Он делал большую историю, и дальше все зависит от него: готов ли он снова идти по этому сложному пути? Но я не вижу, почему нет! Сейчас, я считаю, Гассиев готов к любым боям с соперниками любого уровня", - сказал Курбанов "Интерфаксу".

Экс-чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе россиянин Гассиев нокаутировал Юнгквиста в пятом раунде боя в Ереване накануне.

бокс Мурат Гассиев Магомед Курбанов
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