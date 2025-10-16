"Ак Барс" выиграл шестой матч подряд в КХЛ

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Казанский "Ак Барс" со счетом 4:1 обыграл новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча состоялась в Новосибирске.

Голы в составе "Ак Барса" провели Артем Галимов (18-я минута), Митчелл Миллер (38), Кирилл Семенов (55), Владимир Алистров (59).

Автор гола у "Сибири": Илья Люзенков (26).

Команды представляют Восточную конференцию КХЛ. "Ак Барс" выиграл шестой матч подряд, набрал 21 очко и занимает третье место. "Сибирь" - на десятом месте, 14 очков.