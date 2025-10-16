Поиск

"Ак Барс" выиграл шестой матч подряд в КХЛ

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Казанский "Ак Барс" со счетом 4:1 обыграл новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча состоялась в Новосибирске.

Голы в составе "Ак Барса" провели Артем Галимов (18-я минута), Митчелл Миллер (38), Кирилл Семенов (55), Владимир Алистров (59).

Автор гола у "Сибири": Илья Люзенков (26).

Команды представляют Восточную конференцию КХЛ. "Ак Барс" выиграл шестой матч подряд, набрал 21 очко и занимает третье место. "Сибирь" - на десятом месте, 14 очков.

Ак Барс КХЛ хоккей Сибирь Новосибирск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

CAS впервые признал дискриминацией отстранение россиян

CAS впервые признал дискриминацией отстранение россиян

Гендиректор IBA.PRO анонсировал бой Гассиева с Пулевым

Гендиректор IBA.PRO анонсировал бой Гассиева с Пулевым

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Казахстане

Мирра Андреева проиграла 219-й ракетке мира на турнире в Китае

"Барселона" продлила контракт с Френки де Йонгом

"Барселона" продлила контракт с Френки де Йонгом

Сборная Англии первая в Европе пробилась на ЧМ-2026

Роналду стал рекордсменом по числу голов в отборочных турнирах ЧМ

Сборная России по футболу разгромила команду Боливии в товарищеском матче

Назван стартовый состав сборной России по футболу на матч с Боливией

CAS отклонил протесты на недопуск гимнастов Израиля на ЧМ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });