"Спартак" уступил "Амуру" в КХЛ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Хабаровский "Амур" со счетом 4:3 обыграл московский "Спартак" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Матч прошел в Хабаровске.

В составе хозяев точные броски нанесли Кирилл Слепец (11-я минута), Игнат Коротких (29, 47), Сергей Дубакин (60).

У "Спартака" отличились Адам Ружичка (25), Александр Беляев (53), Люк Локхарт (59).

"Амур" набрал 14 очков и занимает седьмое место в Восточной конференции. "Спартак" - на пятой строчке, 17 баллов.

В другом матче игрового дня "Адмирал" во Владивостоке со счетом 6:1 разгромил тольяттинскую "Ладу".

Авторами голов в составе "Адмирала" стали Даниил Гутик (8, 44), Степан Старков (12, 57), Кайл Олсон (39), Либор Шулак (42).

У "Лады" отличился Андрей Обидин (28).

"Адмирал" занимает восьмое место в Восточной конференции (14), "Лада" - десятое в Западной (10).

Спартак хоккей Амур КХЛ Лада Адмирал
