Дегтярев назвал решение CAS по настольному теннису прецедентом для защиты спортсменов

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Решение CAS, признавшего дискриминацией отстранение от соревнований российских спортсменов, представляющих настольный теннис, станет основой для дальнейшей юридической борьбы за права отечественных атлетов, заявил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев.

"Решение Спортивного арбитражного суда, удовлетворившего апелляцию Федерации настольного тенниса России против Европейского союза настольного тенниса, принято не сегодня, но сейчас была опубликована резолютивная часть. В ней черным по белому признан дискриминационный характер в отстранении российских спортсменов в настольном теннисе", - приводит слова Дегтярева пресс-служба Минспорта.

По словам министра, это решение станет основой для дальнейшей юридической борьбы за права российских атлетов.

Он считает: несмотря на заявление CAS о том, что решение не носит прецедентного характера, оно будет иметь ключевое значение для будущих судебных процессов.

"Важно отметить, хотя CAS и указал, что это решение не имеет прецедентного характера, это не так. Это однозначно прецедент и базис для других федераций, для Олимпийского комитета России при судебных тяжбах в интересах наших спортсменов. Будем продолжать борьбу в юридическом плане, потому что спортсмены не несут никакой ответственности ни за отношения между странами, ни за решения правительств. И они по Олимпийской хартии должны иметь право соревноваться и защищать цвета национального флага России", - заявил глава Минспорта.

Дегтярев напомнил, что возглавляемый им Олимпийский комитет России усилил юридическую команду, привлекая ведущих специалистов для защиты интересов спортсменов в международных инстанциях.

"Штат юристов Олимпийского комитета увеличен в несколько раз. Мы наняли лучших адвокатов в Лозанне. Во время последней встречи на швейцарской территории они получили все ЦУ. Судебные разбирательства в интересах российских спортсменов продолжатся. В частности, Олимпийский комитет России вместе с Федерацией бобслея России и Федерацией санного спорта России также продолжает судебные тяжбы, отстаивая права наших спортсменов на участие в Олимпийских играх в Милане в 2026 году. Эта работа будет продолжена и усилена", - отметил министр.

Как ранее сообщали СМИ, CAS признал решение Европейского союза настольного тенниса об отстранении россиян нарушающим принципы Олимпийской хартии в части политического нейтралитета и недискриминации. Кроме того, суд счел такое решение непропорциональной мерой, так как при этом не были рассмотрены другие варианты, например, участие спортсменов в соревнованиях под нейтральным флагом.