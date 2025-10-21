"Спартак" и "Локомотив" сыграют в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Московские "Спартак" и "Локомотив" стали соперниками по 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России по футболу.

"Спартак" после победы над махачкалинским "Динамо" (3:1) финишировал на первом месте в группе С. По регламенту он должен сыграть с командой, ставшей второй в группе D. Ею оказался "Локомотив", лишившийся шансов подняться на первую строчку после победы московского ЦСКА над тольяттинским "Акроном" (3:2).

Перед матчем заключительного, шестого тура группового этапа против калининградской "Балтики" (23 октября) "Локомотив" отстает от ЦСКА на три очка, но при равенстве баллов все равно уступит армейцам по дополнительным показателям.

Что касается ЦСКА, в четвертьфинале он сыграет с махачкалинским "Динамо".