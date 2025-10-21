Юрий Кучерявый заявил, что любая медаль на ЧМ по велотреку для россиян будет победой

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый заявил, что на стартующем 22 октября чемпионате мира по велотреку для сборной России будет равносильно ценна любая награда.

"Учитывая нынешнюю ситуацию и не имея полноценной практики международных соревнований, любая награда будет победой", - приводит слова Кучерявого пресс-служба ФВСР.

"Отрадно, что на чемпионате мира выступят пятеро наших спортсменов, у которых будет поддержка. В Чили у нас полноценная делегация: тренеры, врачи, массажисты", - отметил руководитель организации.

В составе сборной России в нейтральном статусе выступят призер чемпионата Европы Алина Лысенко, чемпионка мира и Европы Яна Бурлакова, Екатерина Евланова, Никита Кирильцев и Валерия Валгонен.

Соревнования в Чили пройдут с 22 по 26 октября.