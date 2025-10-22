В Кремле разочарованы решением FIS не допускать российских лыжников к ОИ

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Кремле выразили разочарование решением международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх.

"Надо относиться (к решению) с разочарованием. Как вы знаете, решение принимает отдельная федерация по рекомендации МОК. И мы, конечно же, разочарованы тем, что эта отдельно взятая федерация приняла такое решение", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

В этой связи Песков предложил "продолжать кропотливую, терпеливую работу федерации по отстаиванию интересов наших спортсменов".

FIS ранее приняла решение не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. В связи с этим, они не смогут выступить на зимней Олимпиаде-2026 в Италии.