Поиск

В Кремле разочарованы решением FIS не допускать российских лыжников к ОИ

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Кремле выразили разочарование решением международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх.

"Надо относиться (к решению) с разочарованием. Как вы знаете, решение принимает отдельная федерация по рекомендации МОК. И мы, конечно же, разочарованы тем, что эта отдельно взятая федерация приняла такое решение", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

В этой связи Песков предложил "продолжать кропотливую, терпеливую работу федерации по отстаиванию интересов наших спортсменов".

FIS ранее приняла решение не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. В связи с этим, они не смогут выступить на зимней Олимпиаде-2026 в Италии.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ПСЖ разгромил "Байер" в Лиге чемпионов УЕФА

"Спартак" и "Локомотив" сыграют в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

Совет FIS отказал в допуске российских лыжников к международным стартам

Совет FIS отказал в допуске российских лыжников к международным стартам

Андрей Рублев проиграл в первом круге турнира в Вене

"Локомотив" одержал 700-ю победу в КХЛ

Российская теннисистка Тимофеева перешла под флаг Узбекистана

Даниил Медведев выиграл теннисный турнир в Казахстане

Даниил Медведев выиграл теннисный турнир в Казахстане

"Локомотив" разгромил ЦСКА в матче РПЛ

"Краснодар" обыграл махачкалинское "Динамо" и вышел в лидеры РПЛ

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Казахстане

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });