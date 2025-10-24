Поиск

Месси продлил контракт с "Интер Майами" до 2028 года

Месси продлил контракт с "Интер Майами" до 2028 года
Фото: Johnnie Izquierdo/Getty Images

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Аргентинский футболист Лионель Месси подписал новое соглашение с "Интер Майами", сообщается на сайте клуба из США.

Контракт будет действовать до 2028 года.

38-летний нападающий заявил, что очень рад подписанию контракта и очень счастлив играть за "Интер Майами".

Месси перешел в "Интер Майами" летом 2023 года в качестве восьмикратного (рекорд награды) обладателя "Золотого мяча".

Месси – чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Америки в сборной Аргентины, обладатель множества титулов в составе "Барселоны", "Пари Сен-Жермен".

Лионель Месси футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Московское "Динамо" разгромило "Спартак" в матче КХЛ

Даниил Медведев проиграл во втором круге турнира в Вене

Российская гимнастка Мельникова выиграла золото ЧМ в многоборье

Российская гимнастка Мельникова выиграла золото ЧМ в многоборье

Умер футболист Виктор Шустиков

ОКР потребует от МОК применить санкции к Польше

Демин установил рекорд среди россиян в дебютном матче в НБА

"Реал" победил "Ювентус" в Лиге чемпионов УЕФА

ЦСКА обыграл СКА в КХЛ

Определились все четвертьфинальные пары Пути РПЛ Кубка России

Определились все четвертьфинальные пары Пути РПЛ Кубка России

МОК призвал не проводить турниры в Индонезии из-за недопуска гимнастов Израиля

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });