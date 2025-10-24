Месси продлил контракт с "Интер Майами" до 2028 года

Фото: Johnnie Izquierdo/Getty Images

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Аргентинский футболист Лионель Месси подписал новое соглашение с "Интер Майами", сообщается на сайте клуба из США.

Контракт будет действовать до 2028 года.

38-летний нападающий заявил, что очень рад подписанию контракта и очень счастлив играть за "Интер Майами".

Месси перешел в "Интер Майами" летом 2023 года в качестве восьмикратного (рекорд награды) обладателя "Золотого мяча".

Месси – чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Америки в сборной Аргентины, обладатель множества титулов в составе "Барселоны", "Пари Сен-Жермен".