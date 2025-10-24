Поиск

Российская велогонщица сломала ключицу после падения на ЧМ

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Россиянка Валерия Валгонен выбыла из строя, получив травму после падения в гонке выбывания на чемпионате мира по велотреку в Чили. По словам главного тренера сборной России Андрея Кубеева, спортсменку вскоре прооперируют.

"Валерия пока останется в медицинском учреждении, так как, к сожалению, подтвердился перелом ключицы. Будет прооперирована. К слову, условия ее пребывания в госпитале и отношение к ней медицинского персонала на очень высоком уровне", - сказал Кубеев "Интерфаксу".

В свою очередь, упавший в ходе кейрина Никита Кирильцев из больницы выписан.

"Серьезных повреждений не получил", - сказал Кубеев

Чемпионат мира проходит с 22 по 26 октября, россияне выступают в качестве нейтральных атлетов. Перед стартом ЧМ на Валгонен в отеле упала часть потолка, на тот раз обошлось без травм.

